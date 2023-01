ÉMOND, Jean



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec en soins palliatif, le 12 janvier 2023, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jean Émond, conjoint de madame Denyse Tremblay, fils de feu madame Pauline Beaulac et de feu monsieur Raoul Émond. Il demeurait depuis de nombreuses années dans le magnifique quartier St-Jean Baptiste.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 12 h.L'inhumation des cendres se fera au mausolée du cimetière Notre-Dame-de-Belmont, à une date ultérieure. Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil sa fille Caroline, fille de Nicole Gallien; son frère et ses soeurs: Michel (Lynn Lachapelle), Anne (Serge Labbé) et feu Dominique; son beau-frère et ses belles-sœurs : feu Lise, Danielle, feu Jean et Brigitte; ses filleuls : Louis Buteau-Vaillancourt, Louis-Charles Labbé, Élodie Marcoux et Vanille Lévesque; ses neveux et nièces : Jean-Philippe Labbé, Jérôme Marcoux, Marie-Pierre Vaillancourt, Marika Émond et Coralie Émond, plusieurs amis, entre autre : Claude Lapointe, Pierre et Julien, ainsi que plusieurs cousins, cousines et tante et oncle de la famille Buteau. La famille tient à remercier toute l'équipe de soins palliatifs à domicile du CLSC Québec Limoilou, dont Chloé, Maxime et Docteur Marjolaine Tremblay, ainsi qu'à l'équipe de soins palliatifs de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de Lauberivière, 485, rue Du Pont, Québec, Québec, Téléphone : 418 692-4248, Courriel : info@lauberiviere.org, site web : www.lauberiviere.org.Des formulaires seront disponibles sur place.