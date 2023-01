LECLERC, Catherine Boilard



À l'aube de ses 89 ans, au Centre hospitalier Chauveau, est décédée une femme remarquable Catherine Boilard, épouse de feu Pierre Leclerc, fille de feu madame Dorothy Bowles et de feu monsieur Eugène Boilard. Elle demeurait à Loretteville, QC. Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée. Elle a été confiée à la Résidence Funéraire Réjean Hamel & Filles Inc. pour crémation. La famille recevra les condoléances. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial de Loretteville au printemps, sous la direction de laElle laisse dans le deuil, ses enfants : Jacinthe (Pierre Légaré), Marie (Serge Durand), Éric (feu Ula Howden), Patrick; ses quatre petits-enfants : Vincent (Mélanie Mercier), Caroline (Maxime Gagné), Véronique (Maxime Lavoie) et Valérie; ses quatre arrière-petits-enfants : Zoé et Anabelle Légaré, Philippe et Raphaël Lavoie, ainsi que ses filleules, neveux, nièces, cousins et cousines. Elle était la sœur de feu Rita, feu Paul-Émile (feu Pierrette Cantin), feu Marcel, feu Claude (Gaétane Turgeon), Louise, Laurence, feu Lucille, Dorothée (Louis Garneau), feu Diane et Jeanne (Jean Laliberté). Une pensée toute spéciale pour ses amis de toujours avec qui elle a vécu de nombreux moments privilégiés d'amitié et d'affection. La famille remercie le personnel du CHSLD Chauveau qui ont pris soin d'elle avec compassion, respect et bienveillance. Nous garderons un souvenir impérissable de cette femme, de cette mère aimante. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale (Hôpital Chauveau) 1, avenue du Sacré-Coeur, Québec (Québec) G1N 2W1; tél: 418 691-0766, site Internet: www.fondationfais.org/. Des formulaires seront disponibles lors des condoléances.