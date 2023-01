CÔTÉ, Jean-Pierre



À Lévis, le 6 janvier 2023, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Côté, fils de feu Wilfrid Côté et de feu Murielle Roy. Ayant habité à Toronto la majorité de sa vie, il demeurait maintenant à Lévis. Il laisse dans le deuil son frère et ses soeurs : Marcel (Lucie Dubé), Louise (René Plante) et Colette (Pierre Loiselle); ses neveux et ses nièces : Marianne, Samuel et Martin Côté, Gabriel et Eric Plante, Sébastien, Jonathan et Yolaine Loiselle; ainsi que ses cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. La famille vous accueillera auà compter de 9h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 28 janvier à 11h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".