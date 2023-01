VÉZINA, Agathe Lefrançois



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 13 janvier 2023, à l'âge de 79 ans, est décédée entourée de l'amour des siens, dame Agathe Lefrançois, épouse de M. Simon-Pierre Vézina. Elle demeurait à Boischatel.où la famille recevra les condoléances 1 heure avant la cérémonie. L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de Boischatel. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraireElle laisse dans le deuil outre son époux ; ses enfants : Réjean Bernier (Hélène Lefebvre), Valérie (Emmanuel Camirand), Mélanie (Alain Demers); ses petits-enfants : Tristan et Elodie Bernier, Thomas, Emmanuelle, Eugénie et Béatrice Demers; ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Luc (Denise Mallet), Pierre (Ginette Ringuette), Jean (Micheline Turcotte), Louise (Gérald Bélanger), Martin, Daniel (Marlène Vézina), Françoise; sa belle-sœur Véronique Vézina (feu Serge Leblanc) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Gilles (Léna Grenier), Laval (Nicole Laflamme), Rodrigue, François. Un remerciement tout spécial au personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Compenser l'envoi de fleurs par un don à la Fondation Le Petit Blanchon, 725, boulevard Lebourgneuf, suite 508, Québec, Qc G2J 0C4.https://www.zeffy.com/fr-CA/donation-form/969c76eb-f94f-48e3-a3d6-35e0b1da0916