BLAIS, Alain



Au CHUL de Québec, le 10 janvier 2023, à l'âge de 70 ans, est décédé monsieur Alain Blais, époux de madame Jocelyne Gosselin. Il était le fils de feu Maurice Blais et de feu Lucille Pelletier. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Geneviève (Dominic St-Pierre), Pierre-Yves (Jany Therrien), Marc-André (Sarah T.-Jacques) et Michel; ses petits-enfants : Anne-Sophie, Maude, Élyse, Julien, Chloé, Abby et Émile; ses frères et sœur : Jean-Yves (Nathalie Labelle), Nicole et Claude (Armande Fréchette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gosselin : Louis, Robert (Réna Richard), Maurice (France Boucher), feu Francine et Richard; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Sincères remerciements à madame Jessyka Chouinard du CHUL pour son dévouement, les bons soins prodigués et le soutien à la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre Mère-Enfant Soleil au CHU de Québec. La famille vous accueillera à lale samedi 28 janvier de 13h à 16h. La famille vous accueillera pour recevoir vos condoléances une deuxième fois aule dimanche 29 janvier de 13h à 15h.