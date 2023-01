GOSSELIN, Rolande Robert



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 janvier 2023, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Rolande Robert Gosselin. Elle était l'épouse de monsieur Gaston Gosselin elle était la fille de feu madame Alice Langlais et de feu monsieur Ernest Robert. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses deux enfants, sa fille Josée (Daniel Pourcelot) et son garçon Jocelyn (Nancy Daigle) ainsi que ses trois petites-filles et leurs conjoints, Marie-Pier Pourcelot (Kory Smith), Jennyfer Gosselin (Antoni Cyr) et Lesly Gosselin, ses frères et sœurs : feu Alice (feu Léopold Mailloux), Yvonne (feu Raymond Lortie), feu Yvette (feu Jean-Paul Papillon), feu Marcel (Gertrude Langlais), feu Léopold (feu Muguette Landry), feu Gérard (Diane Grenier), Jean Claude, Claudette (Jean-Guy Dumas) et feu Charles-Henri (feu Denise Marcotte), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gosselin, Colette (Jean-Paul Denis) et Micheline (feu Jean-Marc Gagnon) ainsi que son conjoint Marc Richard et plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et d'autres parents et amis. La famille recevra les condoléances àle jeudi 2 février de 18h à 21h etde 8h à 10h.Elle sera inhumée au printemps au cimetière de St-Jean Ile D'Orléans. La famille désire remercier le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, particulièrement l'unité des soins intensifs du module B, particulièrement Dr Francoeur et Dr Turgeon ainsi que l'infirmier et l'inhalothérapeute. Madame Robert a reçu d'excellents soins tout au long de son séjour à l'hôpital. Madame Robert avait dans ses dernières volontés de faire un don d'organes à Transplant Québec et nous remercions tout particulièrement l'infirmière Valérie Fortier de s'être occupée de toutes les démarches.