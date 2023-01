COUTURE, Jeanne Savard



À Québec, le 25 décembre 2022, est décédée dame Jeanne Savard épouse de M. Jean-Paul Couture. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 14h50.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière St-Grégoire de Montmorency. Elle laisse dans le deuil outre son époux Jean-Paul ; ses enfants : Diane, Nicole (Yves Hamel), Lise (Alain Harbour), Guy (Joanne Racine) ; ses petits-enfants : Katherine Bertrand, Vincent Hamel, Mathieu Harbour, Charles et Camille Couture. Sa sœur Thérèse (feu Antoine Rivard) ; son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Couture : Simonne (feu Jean-Luc Mercier), Adélard (feu Rita Roy), Rolande (feu Adrien Bédard), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700 ch. des Quatre-Bourgeois, Québec, G1V 0B8 / www.fondation-iucpq.org