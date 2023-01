DALLAIRE, Jeannette



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin le 10 janvier 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Jeannette Dallaire. Elle était l'épouse de monsieur Maurice Dufour et la fille de feu dame Annette Da Silva et de feu monsieur Ulysse Dallaire. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Maurice Dufour; ses filles : Danielle (feu Camille Gagnon) et Francine (Denis Beauchesne); sa petite-fille adorée, Audrey Gaulin-Dufour; sa filleule, Claudine Dufour; ses frères et ses sœurs : feu Gérard (feu Anita Lachance), feu Rolande (feu Robert Poirier), feu Rachel, feu Yvon (feu Fernand Brunet) et feu Claude (Estelle Aspirot); son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Dufour : Thérèse et Roger; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel et les médecins pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, au 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, (Québec) G1S 3G3, téléphone: 418-527-4294, site Web : www.societealzheimerdequebec.com.