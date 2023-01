POULIN, Marie-Christine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 6 janvier 2023, à l'âge de 42 ans et 3 mois, est décédée madame Marie-Christine Poulin, fille de madame Colette Therrien et de monsieur Christian Poulin. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil, sa mère Colette Therrien et son beau-père Gilles Tanguay; son frère Patrick ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s, tout particulièrement ses amies Cathy Marcoux, Karine Gallichand, Valérie Descôteaux et Alice Guillemette. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 14 h 30 à 15 h 45.Les cendres seront déposées ultérieurement au Mausolée Mont-Marie. Sincères remerciements à Dr Lauzier et Dre Leblanc. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, téléphone : 418 525-4385, site web : www.fondationchudequebec.org. Des formulaires seront disponibles sur place.