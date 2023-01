ALLARD, Francine Asselin



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 16 janvier 2023, à l'âge de 73 ans, est décédée dame Francine Asselin, épouse de monsieur Gilles Allard, fille de feu Joseph Asselin et de feu Germaine Julien. Elle demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera 1 h 30 avant la cérémonie. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Gilles; ses enfants : Dominic et Marie-Katerine (Marc Haince); ses petits-enfants : Charles, Antoine et Nikki Kai; ses frères et soeurs : feu Monique (feu Raymond Samson), feu Gaston (Thérèse Deblois), feu Claudette et feu Jean-Guy (feu Liliane Marquis); ses belles-soeurs et son beau-frère de la famille Allard : Suzanne (Philippe Thibault), Serge (Nancy Pelosse), feu Michel et Marie-Josée, son filleul Guillaume Monnier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, de même que Kelly Lachance, Wilson Robitaille et la mère de ceux-ci Annie Robitaille. La famille tient à remercier l'équipe des infirmières pivots du Centre intégré de cancérologie et tout le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués à Francine de même que le support accordé à toute la famille. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, www.cancer.ca et/ou au Club des petits déjeuners, 135-G boulevard de Montagne, Boucherville Qc, J4B 6G4, www.breakfastclubcanada.org