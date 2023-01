DOMINIQUE, Claudette



Au CHSLD de Montmagny, le 12 janvier 2023, à l'âge de 79 ans, est décédée madame Claudette Dominique, fille de feu monsieur Camille Dominique et de feu dame Berthe Gaudreau. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et amis à lajour des funérailles à compter de 12 h.Les cendres seront déposées au Mausolée de Montmagny. Elle était la sœur de feu Nicole et laisse également dans le deuil ses cousins et cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel de la Résidence des Aînés, de la Résidence des Bâtisseurs (Mgr Deschênes) et le Centre d'Hébergement de Montmagny pour les bons soins prodigués et leur attention. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène, https://www..jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISONLa direction des funérailles a été confiée à la