BUSSIÈRES, Line



À l'hôpital Saint-Sacrement, le 2 janvier 2023, à l'âge de 59 ans, est décédée madame Line Bussières, conjointe de monsieur Alain Hardy et fille de feu monsieur Marcel Bussières et de madame Denise Robitaille (Eddy Jenkins). Elle demeurait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, native de Pont-Rouge. Madame Bussières laisse dans le deuil, outre son conjoint et sa mère, son frère et sa soeur: Marco (Diane Fortin) et Julie (Carl Beaulieu); sa belle-soeur et ses beaux-frères de la famille Hardy: Claudine (Michel Derome) et Daniel; sa belle-mère Cécile Lacroix; sa filleule Stéphanie; ses neveux et sa nièce: Samuel, Jonathan, Nicolas et Amélie; sa petite-nièce Leah ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, collègues de travail et ami(e)s. Remerciements au personnel du 4e étage de l'hôpital St-Sacrement et au Dre Christine Desbiens pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,de 9h à 11h, à la. Si vous ne pouvez vous déplacer pour la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.residencefuneraireclaudecharest.com le samedi 28 janvier 2023 à 11h ou en différé, en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet voir la cérémonie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein du Québec https://rubanrose.org/