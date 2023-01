PELLETIER, Cyrille



À son domicile, le 16 janvier 2023, à l'âge de 95 ans, est décédé paisiblement entouré de ses proches monsieur Cyrille Pelletier, époux en premières noces de feu madame Madeleine Lavoie et en secondes noces de madame Dorette Létourneau avec qui il a récemment célébré 50 ans de mariage, fils de feu Léocadie Labonté et de feu Alexis Pelletier. Il était le dixième d'une famille de onze enfants, né à Amqui, il demeurait maintenant à Lévis.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants : Yves-Marc (Caroline Tondreau), Anne-France (Brian McDonnell) et Kathleen (Daniel Laforest); ses petits-enfants : Marjorie Gilbert, Marie-Claude, Pierre-Alexis, Jean-Gabriel et Marie-Soleil Pelletier; ses quatre arrière-petits-enfants; sa sœur Jeannine Pelletier, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Létourneau, ainsi que de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.où la famille recevra les condoléances à compter de 12 h 30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière de St-Ludger ultérieurement. La famille tient à remercier le personnel du CLSC pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec adressé au 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, par téléphone : 418 656-4999 ou sur leur site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.