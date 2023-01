GAUDREAULT, Albert



À l'Hôpital de Montmagny, le 6 janvier 2023, à l'âge de 82 ans et 6 mois, est décédé monsieur Albert Gaudreault, époux de madame Suzanne Chapdelaine. Fils de feu dame Hélène Leclerc et de feu monsieur Josaphat Gaudreault, il demeurait à Saint-Jean-Port-Joli, autrefois à Saint-Aubert. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Linda (Pierre Larrivé) et Lucie (Gilles Chouinard); ses petites-filles : Audrey (Yann Dionne), Marie-Pier (Antoine Laurin) et Émilie Caron (Alexis Pelletier); ses arrière-petits-enfants : Zack et Luca Pelletier ainsi qu'Elizabeth Dionne. Il était le frère et le beau-frère de : feu Jeanne d'Arc (feu Josaphat Dubé), feu Lucille (feu Adrien Caron), Gemma (feu Ferdinand Dubé), feu Rosaire (feu Gemma Chouinard), Marie-Marthe (Jean-Paul Caron), feu Raymond (Lucette Fournier), feu Annette, Denise (feu Adrien Picard) et Thérèse (Gilles Picard); de la famille Chapdelaine : feu Normand et feu Louisette. Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au Dr Denis Baker pour les soins prodigués durant plusieurs années et aux membres du personnel de l'Hôpital de Montmagny pour leurs attentions et la qualité remarquable de leur approche et de leurs soins, ainsi qu'aux Dre Maude Pelletier, Dre Geneviève Rancourt et Dre Michelle Boulanger, pour leur écoute, leur ouverture, leur professionnalisme et leur aide si précieuse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boulevard Taché Ouest, Montmagny Québec) G5V 3R8. https://www.fondationhoteldieumontmagny.com/Les membres de sa famille vous accueilleront aule samedi 28 janvier à compter de 11h30.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial.