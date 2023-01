PERRON, Fernande Lafond



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 11 janvier 2023, à l'âge de 76 ans, est décédée dame Fernande Lafond, épouse de feu M. Arthur Perron. Elle a été Brigadière Scolaire à Courville. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 9h à 10h20.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière St-Louis de Courville. Elle laisse dans le deuil son fils : Stéphane (Nancy Carmichael et ses enfants : Jonathan et Justine Gaulin); ses petits-enfants : Audrey et Maxime Perron; sa sœur et son beau-frère : Denise (Thomas Lepagne), feu Guy, feu André Côté), feu Roger Côté (feu Micheline); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Perron : Paul-Émile (Ghislaine Chouinard), Cécile (Lucien Bouchard) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3, Tél. 418 683-8666, www.cancer.ca