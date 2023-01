LÉTOURNEAU, Thérèse



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie (IUCPQ) de Québec, le 16 décembre 2022, à l'âge de 89 ans est décédée madame Thérèse Létourneau fille de feu Eddy Létourneau et de feu Alexina Théberge. Elle demeurait à Québec à la Résidence Chanoine Scott.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres,à compter de 10 h.À noter que les cendres seront inhumées au cimetière paroissial de St-Philémon qu'au mois de juin. Elle laisse dans le deuil, son frère Réal ses enfants Rénelle et Yvan (Joanne Giguère) ainsi que ses petits-fils Mickaël et Samuel ainsi que plusieurs autres parents et amis. Un gros merci à toutes les personnes qui ont pris soin d'elle tant à l'hôpital où elle a séjourné à plusieurs reprises ainsi qu'à sa Résidence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec.