DUPLAIN, Aline



Au Centre d'hébergement Christ-Roi, le 31 décembre 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Aline Duplain, fille de feu madame Jeanne Guérard et de feu monsieur Edgar Duplain. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil sa sœur, sr Cécile c.n.d., ses frères Raymond (Madeleine Ruel), père Armand R.S.V. et Jean-Marc (Hélène Beaudoin), ses neveux, ses nièces et de nombreux amis(es). Elle était la sœur de feu Gaston (feu Lucille Grenier), feu Émilienne, feu Géraldine, feu Georges (feu Micheline Dion). La famille tient à remercier le personnel du Pavillon Mille-Fleurs, la Clairière du Boisé et le CHSLD Christ-Roy pour les soins prodigués au cours de ces dernières années. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 14h45.Ceux et celles qui le souhaitent pourront assister à la cérémonie en mode virtuel par le biais de la web diffusion. Pour ce faire, vous n'avez qu'à cliquer sur la caméra rouge et le bouton " Visionnement de la cérémonie " de l'avis de décès en ligne. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec : https://www.societealzheimerdequebec.com ou à la Société Parkinson région de Québec : https://prqca.ca