DOLBEC, Ghislaine



À son domicile, le 27 décembre 2022, à l'âge de 90 ans 9 mois, est décédée entourée de l'amour et de l'affection de sa famille dame Ghislaine Dolbec, épouse de feu monsieur Jacques Carrière. Née à Québec le 17 mars 1932, elle était la fille de feu dame Yvonne Dion et de feu monsieur Charles-Henri Dolbec. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 18 h.Les cendres seront déposées au cimetière de Giffard à une date ultérieure. adame laisse dans le deuil ses enfants : Alain, Michel, Martin, Gaétan (Lyne Bédard), Raynald; son petit-fils Gabriel; ses belles-sœurs; Thérèse Blouin (feu Gaston), Ginette Lamontagne (feu Jacques); de la famille Carrière : Suzanne, Jeanne D'arc, Céline (feu Guy Laplante), Gaston (Hélène Bornet) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle était également la sœur de : Gisèle sa jumelle (Gaston Pelletier), Magella (Bernadette Malouin), Jean-Paul (Monique Croteau) et la belle-sœur de : Bertrand (Simone Gariépy), Roland, Jean-Paul, Thérèse (Jean-Paul Roy), Gisèle, Madeleine, tous décédés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des Maladies du Cœur et de l'AVC, Site : www.coeuretavc.ca, Tél. : 1-888-473-4636.Les Funérailles sont sous la direction de :