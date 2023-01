BILODEAU, Colette Veilleux



C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de Madame Colette Veilleux, survenu le 24 janvier 2023, à l'âge de 89 ans. Elle était l’épouse de feu M. Léo Bilodeau. Elle demeurait à Sainte-Marie. La famille vous accueillera :le vendredi 27 janvier 2023, de 19h à 21h, le samedi 28 janvier 2023, de 12h à 13h30.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Julie (Renaud Poulin), Guylaine (Michel Rioux), Louise (Mario Chabot) et Gaston (Marie-Josée Picotte); ses petits-enfants : Cynthia Poulin (Tuan Nguyen), Jonathan (Ariane Ouellet) et Philippe Rioux, Frédéric (Chloé Émond) et Mathieu Chabot (Camille Cloutier), Audrey Bilodeau ainsi que ses 3 arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : feu Marguerite (feu Louis Veilleux), feu Victor (feu Armandine Roy), feu Lucienne (feu Athanase Doyon), feu Jeannette, feu Gertrude (feu Évangéliste Doyon), feu Marie-Marthe (feu John Morin), feu Gérard (feu Gaby Poulin), feu Denyse (feu Jean-Paul Allen), feu Roland (Bernadette Hébert), feu Claude (feu Julienne Plante), feu Estelle (feu Charles-Édouard Gilbert), feu Clément (feu Alice Bureau), feu Yolande (feu Gaston Morissette, feu Nelson Grondin), feu Guy (Céline Laterreur); ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Yvette (feu Raymond Labbé), feu Jeanne (feu Lionel Tremblay), feu Rolande (feu Adrien Bolduc ), Pauline (feu Roméo St-Pierre), Aline (feu Florian Lefebvre). Elle laisse également dans le deuil ses cousins, cousines, neveux, nièces, et ami(e)s. La famille tient à remercier l’ensemble du personnel de l’unité de soin et de réconfort du Château de Sainte-Marie. Des dons à la paroisse Sainte-Mère-De-Jésus (Fabrique de Sainte-Marie) https://smdj.ca/don-messe-cva ou à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis https://www.jedonneenligne.org/fhdl/IM/