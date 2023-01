BOULAY, Anne



A son domicile, le 28 décembre 2022, à l'âge de 69 ans est décédée madame Anne Boulay, fille de feu madame Odette Pineau et de feu monsieur Édouard Boulay. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses frères Michel (Mariette Poisson) et Langis (feu Joanne Rouleau), sa sœur Monette (Louis Boulet); ses neveux et nièces Nathaniel (Mélanie Bourassa), Guillaume (Marie-Hélène Lessard), Josée, Donald (Valérie Létourneau) et Catherine (Jean-François Richard), ses petits-neveux et petites-nièces Mika, Kian, Loue, Marguerite, Océane, Diane et Béatrice, son arrière-petit-neveu Lewis, ainsi que de nombreux amis ou amies. La famille recevra les condoléances àde 9 h à 11 h suivi d'