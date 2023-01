BERGERON, Gaétan



Au CHUL de Québec, le 26 décembre 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé monsieur Gaétan Bergeron, époux de madame Françoise Boucher. Il était le fils de feu Wilbrod Bergeron et de feu Jeanne-D 'Arc Olivier. Il était natif de Saint-Agapit et demeurait à Saint-Apollinaire. La famille recevra les condoléancesLa mise en columbarium aura lieu au Parc cinéraire Harmonia en toute intimité. Il laisse dans le deuil outre son épouse Françoise, ses enfants: Mélanie (Stéphane Bisson) et Simon; ses petits-enfants chéris: Eloïse et Mathieu; sont aussi affectés par son départ: son frère Gilles (Noëlla Labonté) et sa sœur Dolorès (Serge Fleury), ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Yvon Boucher, feu Cécile Dion (feu Marius Latour), feu André Dion (Françoise Rousseau) et Roland Dion, sa filleule Audrey Bergeron ainsi que ses oncles et tantes, neveux et nièces, cousins et cousines et plusieurs autres parents et ami(e)s. Un merci spécial est adressé à Claire Parent, pour les bons soins prodigués à domicile, son dévouement et son chaleureux soutien.