AUCLAIR, Monique



Au Centre d'hébergement de Donnacona, le 17 décembre 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Monique Auclair. Elle était la fille de feu madame Corine Labrecque et de feu monsieur Paul Auclair (feu Jeanne Bujold). Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h30 à 16h,Elle laisse dans le deuil ses enfants Linda Andrews (fille de feu René Andrews) (Claude Pedneault); ses deux petits-fils adorés Vincent Latulippe (Catherine Martin), Jean-Michel Latulippe et leur père Denis Latulippe; ses arrière-petits-enfants : Matthew, Kelsey et Jamie Latulippe; ses frères et soeurs : feu Raymond (feu Lucille Thibault), feu Jacqueline, feu Gilles (feu Aline Mainguy), Gisèle (Martial Talbot), Ginette (Don Mc Nicholls), Lise (Jean-Guy Sylvain), Marcel, Carolle (Gilles Couture), Diane (Pierre Pouliot), Francine (André Dufour), Pierre (France Ferland) ainsi que nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux amis (es). La famille tient à remercier spécialement tout le personnel du CHSLD de Donnacona pour les bons soins prodigués et toute l'attention et le réconfort donné notre mère.