Simon Arial



À sa résidence de L'Ange Gardien, le 25 novembre 2022 est décédé à l'âge de 48 ans Simon, à la suite d'un anévrisme rompu de l'aorte foudroyant. Il était le fils de feu Benoît Arial et de dame Nicole Miller.Outre sa mère, il laisse dans un immense chagrin sa fille adorée Audrey; sa sœur Isabelle (Paul Lacasse); sa filleule Camille; son neveu Étienne Lacasse; ses oncles et tantes de la famille Miller : feu Simone, Colette, Thérèse (feu Raymond Ferland), Louise (Marcel Têtu) et feu Jean (Claire Lemieux); ses oncles et tantes de la famille Arial : Jean-Marc (Colette Tremblay), feu Jean-Claude (Francine Gagnon), Colette (Alain Adnot), Raynald (Hélène Simpson) et Ghislaine (René Mercier); la mère d'Audrey : Julie Hamel; ses cousins et cousines : France, Francine, feu Christian et Marc Ferland, Sylvie, Louis et Lucie Têtu, Philippe Lemieux-Miller, Manon, Cateline et Martin Arial, Annie et Jean-François Arial, Cédric Adnot, Alexandra et Chloé Simpson-Arial et Geneviève Blanchette; ses collègues de travail de GASQ Avantages sociaux; ses voisins ainsi que ses nombreux amis du milieu sportif.La famille vous accueillera au :pour recevoir vos témoignages de sympathie le samedi 4 février 2023 de 13h à 16h. Suivra une célébration hommage à la chapelle à 16h.Vous pouvez témoigner votre sympathie à la famille en versant une contribution au REEE d'Audrey Arial au profit de ses études.Postez votre contribution (chèque à l'ordre de Fondation Kaleido)en indiquant : Pour Audrey Arial ID 574116KALEIDO1035 avenue Wilfrid Pelletier, bureau 500Québec, Québec, G1W 0C5.Pour des renseignements supplémentaires,vous pouvez contacter le 1-877-410-7333.