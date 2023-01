CLOUTIER, Daniel



Au Népal, après l'ascension du Mont Mera, est décédé M. Daniel Cloutier, le 24 octobre 2022. Âgé de 51 ans et 10 mois, il était le fils bien-aimé de Mme Julienne Latulippe et de feu M. Marcel Cloutier. Il demeurait à Saint-Léonard-de-Portneuf. Il était propriétaire des Excavations Forestières DC inc. Outre sa mère Julienne, Daniel laisse dans le deuil ses sœurs : Claudine (Pierre Brisson), Manon (Noël Pellerin) ainsi que son frère Jean-Marc (Marie-Hélène Filion). Il laisse également dans le deuil, ses tantes et ses oncles de la famille Cloutier : Réginald (Jeannine Romanoff), feu Noëlline (feu Jean-Baptiste Cloutier), Yvon (Lucille Lamontagne), feu Marie-Paule (feu Rosaire Nadeau), Gisèle (feu Euclide Verret), feu Marius, Jean-Claude (Murielle Fontaine), Olivette (feu Roger Picard), Micheline et feu Julien (Marguerite Gagnon); ses tantes et ses oncles de la famille Latulippe : Huguette (feu Maurice Côté), feu Roger (feu Lucienne Gravel), Nicole (Léo Buteau), feu Pierre (Doris Martin). Il était le cousin de Sylvain, Richard, Marie Lou et Josette Buteau, Jean-François Martin Latulippe, Myriam Latulippe, Michel, Guy, François, Réal, Martine, Louise, feu Dominic, Stéphanie et Marc-André Cloutier, Line, feu Alain, Sylvie et Isabelle Nadeau, feu André et Élaine Verret, Lison et Steeve Picard ainsi que Nancy Gagnon. Sont touchés aussi par le deuil, son oncle Rodrigue Gagnon, ses nombreux amis et amies, ses voisins, ainsi que sa distinguée clientèle. La famille tient à remercier sincèrement les guides de voyage, M. François-Xavier Bleau (Karavaniers) et M. Babu Sherpa (Népal), M. Jad Haddad (Karavaniers) ainsi que M. Walter Schweiger (Népal) pour leur support et leur précieuse aide. Prenez note que la famille vous accueillera, en présence des cendres, pour un moment de recueillement à la