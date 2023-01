BOIVIN, Laurette Plante



À l'hôpital du St-Sacrement, le 6 janvier 2023, à la veille de ses 93 ans, est décédée madame Laurette Plante. Elle est allée rejoindre son tendre époux, monsieur Edmour Boivin. Elle était la fille de feu monsieur Eugène Plante et de feu madame Lucina Lacroix. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jacques (Francine Fortin), feu Claude (Michèle Dion), Robert (Sylvie Martin) et Sylvie (Serge Roy); ses petits-enfants : Dale (Véronique Labrie), Carl et Jennifer; ses arrière-petits-enfants Coralie, Alexis et William. Elle laisse dans le deuil sa sœur Yvonne, les membres des familles Boivin et Plante, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille a confié madame Plante auLa mise en Columbarium de madame Plante suivra au cimetière St-Charles à 15h. La famille tient à remercier les membres du personnel d'intervention de la ville de Québec pour la rapidité et le professionnalisme qu'ils ont démontrés lors de leur intervention. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de L'IUCPQ (https://www.jedonneenligne.org/fondation-iucpq/).