MARION, Noëlla Boucher



À la résidence Le Riverain à Lotbinière, le 14 janvier 2023 à l'âge de 95 ans est décédée Madame Noëlla Boucher, épouse de feu Roméo Marion. Elle demeurait à Ste-Croix. Elle laisse dans le deuil ses enfants et petits-enfants : René (Louise St Laurent) Valérie, Audrey, Kim (Mac Malet); Johanne (Jacques Guillette) Stéphane Auger (Isabelle Genest) Sonia Castonguay, Annie Castonguay (Benoit Allard); Claire (Réjean Lemay) Karine Bergeron (Christian Bernier) Marie-Josée Bergeron (Christian Laperrière), Éric Lemay (Lisa -Marie Tessier) Mariève Lemay (Danny Gauthier); Diane (feu François Auger) Annick (Dany Martineau), Patrick (Sarah-Christine Allen); Jacques (Marline Daigle) Mickael (Claudie E-Desrochers) Mélissa-Ann (Juan Francisco); Denyse (Daniel Laroche) Maxime (Vanessa Demers) Julie (Alexandre Morin) Sophie (Marc-André Gendron); ainsi que tous ses arrière-petits enfants. Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs de la famille Boucher Madeleine Rousseau (feu Paul-André Boucher) Madeleine Blanchette (feu Philippe Boucher) Madeleine Bédard (feu Roger Boucher. La famille Marion : Cécile Marion (feu Gérard Laurin) Janine Marion (feu Georges Plourde).Elle est allée rejoindre ses nombreux frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des familles Boucher et Marion. Elle laisse également plusieurs neveux nièces, parents et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel de la résidence le Riverain de Lotbinière pour les bons soins prodigués à notre mère.où la famille vous accueillera à compter de 13h. L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure.