BORDELEAU, Éveline



À l'âge de 82 et 88 ans sont décédés dame Éveline Bordeleau, fille de feu dame Philomène Pelletier et feu monsieur Adélard Bordeleau et monsieur Marcel Turcotte, fils de feu dame Éva Caron et feu monsieur Joseph Turcotte, à quelques semaines d'intervalle, après 51 ans de mariage, qu'ils qualifiaient du partage d'une belle vie.Dans ce lieu même, où leur cérémonie de mariage avait eu lieu, le 2 octobre 1971. L'inhumation se fera au Cimetière Belmont, Mausolée François-de-Laval, la journée même, à 13 h 30. Ils laissent dans le deuil, les membres de la famille Bordeleau: Rachel (feu Pierre Pelletier), feu Clément (feu Rita Pelletier), Lucille (Édouard McCann), feu Dolorès (feu Philias Basque) et Réjeanne (Jean Paré); les membres de la famille Turcotte: Paul (feu Rachel Lepage) et feu Raymond (feu Liliane Lefevre) ainsi que de nombreux neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier la Docteur Marjolaine Tremblay, de l'Hôtel-Dieu-de-Québec, pour son humanisme et ses bons soins auprès de madame Éveline. La famille tient à remercier le personnel du cinquième étage et l'équipe de gériatrie de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour les bons soins et l'attention prodigués à monsieur Marcel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Laval (IUCPQ) à l'adresse suivante: https://fondation-iucpq.org/je-donne/, ainsi qu'à la Société Canadienne du Cancer, à l'adresse suivante : https://cancer.ca/fr/