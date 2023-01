LAMOTHE, Guy



Au centre d'hébergement Alphonse-Bonenfant, le 20 décembre 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Guy Lamothe, fils de feu Adrien Lamothe et de feu madame Lucienne Bessette. Il demeurait à l'Île d'Orléans (autrefois de Montréal).Monsieur Lamothe laisse dans le deuil ses sœurs et son frère: Denise, Robert et Huguette; ses neveux, nièces, parents et ami(e)s. Il laisse également dans le deuil ses bons amis Jean Genest (Linda Gosselin), Samuel Galland et sa famille: sa fille Krystal (Michel Leblanc) et leurs enfants, Marie-Anne Bouvry, Luc Imbeault et Robert L'Écuyer. Il est allé rejoindre ses parents et son frère Raymond. Un remerciement spécial au personnel du centre d'hébergement Alphonse-Bonenfant pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Un gros merci également au prêtre André Morency pour les prières.