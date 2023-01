LABRIE, Soeur Marie-Anne



À l'Infirmerie provinciale des Religieuses de Jésus-Marie de Sillery, le 18 janvier 2023, est décédée, à l'âge de 102 ans et 5 mois dont 80 ans de vie religieuse, Sœur Marie-Anne Labrie (Soeur Marie-Bernard). Native de Saint-Paul-de-la-Croix, comté de Témiscouata, elle était la fille de feu Joseph Labrie et de feu dame Maria Ouellet. Outre les membres de la communauté, Soeur Marie-Anne laisse dans le deuil ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que tous les membres des familles Labrie et Ouellet. Elle était la sœur de feu Lucien (feu Maria Thériault), feu Gérard (feu Thérèse Desrosiers), feu Albert, feu Rosaire, feu Thérèse (feu Anselme Beaulieu) (feu Cyrille Rossignol), feu Hélèna (feu Paul Labrie), feu Marie-Annette, feu Annette (feu Michel Labrie) et de feu Lucille. La communauté recevra les condoléancesde 13 h à 14 h.La direction des funérailles a été confiée au