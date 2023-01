DUMAS, Gisèle



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 3 janvier 2023, à l'âge de 75 ans et 11 mois, est décédée madame Gisèle Dumas, épouse de feu monsieur Claude Giguère, fille de feu madame Olivine Paquet et de feu monsieur Cléophas Dumas. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aude 9h à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Steve et Sonia ; ses petites-filles : Audrey et Alexanne; ses deux arrière-petits-fils : Loïc et Elliot; ses frères et ses sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s et anciens clients du casse-croûte chez Claudette (Le Ray-Gal). Elle est allée rejoindre son fils Réjean. La famille aimerait remercier le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, Téléphone : 418 656-4999, Site web : www.fondation-iucpq.org et Fondation du CHU de Québec, Téléphone : 418 525-4385, Site web : https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/.Des formulaires seront disponibles sur place.