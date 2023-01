GIRARD, Jacques



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 janvier 2023, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Jacques Girard, époux de feu dame Odette Roy. Il était le fils de feu dame Solange Poudrette et de feu monsieur Lucien Girard. Il demeurait à Saint-Vallier-de-Bellechasse. La famille accueillera parents et ami(e)s à laà compter de 11 h.Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Vallier. Il laisse dans le deuil ses enfants : Patricia, feu Dominique, Nathalie (Stéphane Giguère), Annie, son amie de cœur Denise Latulippe, ses petits-enfants : Gabriel Boucher, Jean-Daniel Boucher (Catherine Montminy), David Blouin (Émilie Bellemarre), Sarah Blouin (Jérémy Morneau), ses frères et sœurs : feu Pierrette (feu André Rondeau), feu Claude (Doris Rondeau), feu André, feu Raymond, Suzanne (feu Normand Morrisson), Denise, Louise (feu Marcel Lépine), Françoise, Thérèse (feu Guy Desrosiers), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy : Yolande Roy (feu Jean-Charles Leclerc), Marcel Roy, feu Jean-Yves Roy (feu Rita Brisson), Louise Roy (feu Julien Villeneuve), feu André Roy, feu Denise Roy (André Thivierge). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny https://www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis https://www.jedonneenligne.org/fhdl/IM/La direction a été confiée à la