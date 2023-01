Assez, les entrées de garage sans garage!

Donc, dans l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, des résidents ne peuvent plus stationner leur auto dans leur entrée de garage, car ils ont transformé leur garage en chambre.

Vu qu’ils n’ont plus de garage, ils ne peuvent plus utiliser leur entrée de garage.

C’est normal, non ?

Où s’en irait le monde, je vous le demande, si des gens sans garage avaient des entrées de garage ?

Ça serait l’anarchie ! Le bordel !

Vous imaginez, vous, des gens qui ont des meubles de jardin... alors qu’ils n’ont pas de jardin ?

Des locataires qui installent une descente de bain... devant leur douche ?

Ou des rideaux de douche... autour du bain ?

On ne saurait plus qui est quoi !

Le monde serait sens dessus dessous !

Aussi bien mettre le sous-sol au 8e !

Et le penthouse dans la cave !

VIVE GÉRARD !

Heureusement, il y a des fonctionnaires qui veillent au grain.

Armés d’un ruban à mesurer et d’un livre de règlements, ces valeureux employés de l’État à la moustache touffue et à l’abdomen impressionnant sont les derniers remparts de l’humanité contre le retour à l’état sauvage.

Courageux, accomplissant leur mission quelles que soient les conditions météo, dégainant leur crayon plus vite que Clint Eastwood son Magnum 357, ils patrouillent dans les rues de nos municipalités à la recherche de la moindre anomalie susceptible de défigurer notre beau Québec.

Vous trouvez qu’ils exagèrent ? Qu’ils sont zélés ? Qu’ils abusent de leur pouvoir, comme ces gardiens de sécurité de centres commerciaux qui se prennent pour des agents du SWAT ou des Navy Seals ?

Non !

Ils sauvent la planète !

Oui, monsieur, la planète !

C’est ce qu’a dit le maire de l’arrondissement Mercier–Hochelaga-Maisonneuve hier.

De passage à l’émission de radio de Paul Arcand, au 98,5 FM, M. Pierre Lessard-Blais a dit que si tous les citoyens se mettaient à construire des entrées de garage alors qu’ils n’avaient pas de garage, ça ferait plus d’asphalte devant les maisons, ce qui veut dire moins de gazon, moins d’herbe, plus de gaz à effets de serre et plus de catastrophes atmosphériques !

(Je vous jure sur la tête de mes enfants que c’est ce qu’il a dit...)

Ça tombe sous le sens, non ?

La prochaine fois que vous irez voir les baleines au large de Charlevoix, ayez une petite pensée pour Gérard, fonctionnaire à Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

C’est grâce à lui que vous pourrez admirer les merveilles de la nature !

Vous imaginez comment la Terre serait belle s’il y avait plus de Gérard ?

GRETA EST CONTENTE !

Hier, à QUB Radio, ma collègue Elsie Lefebvre m’a raconté que des fonctionnaires municipaux ont déjà utilisé un règlement interdisant aux résidents de déverser des liquides dans des ruelles pour empêcher des parents... de construire une patinoire extérieure pour leurs enfants !

Ils arrosaient, voyez-vous. Pour que l’eau se transforme en glace.

Et l’eau, comme vous le savez peut-être, c’est du liquide.

Alors Gérard, n’écoutant que son courage, est monté dans sa Ford Pinto, s’est pointé dans la ruelle avec son ruban à mesurer et son livre de règlements et a sévi.

Un autre grand moment dans l’histoire de la démocratie !