ROUSSEL, Clément



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Clément Roussel, survenu alors qu'il était entouré de l'amour des siens, à l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 10 janvier 2023, à l'âge de 75 ans. Il était l'époux de dame Sylvie Merlin, fils de feu Lucien Roussel et de feu Henriette Shannon. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com Il laisse dans le deuil, outre son épouse bien-aimée Sylvie; ses trois enfants : Amélie, Marie (Thomas-Hugues Drouin) et Guillaume (Maripier Gagnon-Rochette); ses petits-enfants : Jeffrey, Maxim, Lily-Rose, Edith, Michaël, Aimy et Hugo; ses sœurs : Lucette et Lise (feu Jean-Pierre Letarte); son beau-frère et sa belle-sœur : Jérome et Catherine Gagneux, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le Dr Mathieu Simon pour les bons soins prodigués et pour sa grande humanité tout au long de ces années ainsi que tout le personnel du 4e et du 3e étage des soins palliatifs de l'I.U.C.P.Q. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec (QC), G1K 6M7, tél.: 418-524-2626.