TREMBLAY, Marie-Claire



Au Centre d'hébergement St-Augustin, le 6 janvier 2023, à l'âge de 92 ans et 11 mois, est décédée madame Marie-Claire Tremblay, fille de feu madame Marie Irène Carrier et de feu monsieur Léopold Tremblay. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auElle laisse dans le deuil ses enfants: Carole (feu Gérard Simard, Jean (Céline Daigle), Ginette (feu Pierre Ruel), Louise, Alain, Josée (Yves Gingras); ses petits-enfants, arrière et arrière-arrière-petits-enfants; ses frères et soeurs: feu Camille (feu Charlotte Richard), feu Jules (feu Gisèle Janvier), feu Denise (feu Maurice Lapointe), feu Noëlla (feu Albert Morin), Yvan (Pierrette Paré), feu Edouard (Marthe Poulin), feu Gaston (Aline Bédard), feu Micheline (feu Claude Girard), Henri (Christine Pelletier, feu Thérèse, feu Suzanne (feu Denis Hamel), feu Rose-Aimée, Francine (Jean-Marc Bellavance; ainsi que plusieurs neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du CHSLD St Augustin pour les bons soins prodigués.