LAROUCHE, Suzanne



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 9 janvier 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Suzanne Larouche, épouse de feu monsieur Roland Bernier, fille de feu madame Alice Tremblay et de feu monsieur Ambroise Larouche. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11 h 45.Parents et amis qui ne peuvent être présents sont invités à visionner la cérémonie en direct ou en différé en cliquant sur " Visionner la cérémonie ". La mise en niche des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont le même jour. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Pierre (Dominique Gilbert), Yves (Connie Greenberg), Marie-Lise (Jean Robitaille) et Michel Girard (Diane Leclerc) ; ses petits-enfants : Sarah, Julien, Chantal, Sonia, Ann et Jean-Sébastien ; ses arrière-petits-enfants : sa soeur Angèle (Florian Dorion) et ses neveux et nièces des familles Bernier, Boisjoly, Boulianne, Chiasson, Dorion et Girard, ainsi que ses ami(e)s et collègues de travail. La famille tient à remercier les équipes du Jazz de Ste-Foy et du CHSLD Saint-Antoine pour leur attention privilégiée.