GIGUÈRE, Michèle



Aux Jardins du Haut Saint-Laurent, le 9 décembre 2022, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Michèle Giguère, conjointe de monsieur Bernard Broadhvest, fille de feu madame Micheline Richard et de feu monsieur Paul-Henri Giguère. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13h à 15h30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Outre son conjoint Bernard, elle laisse dans le deuil ses fils: Pierre (Tina Fournier-Ouellet) et Simon (Mélissa Maltais); ses petits-enfants: Clara, Élodie, Juliette et Adèle; son beau-frère: Jacques Morency (feu Édith Giguère); son filleul: Michel Morency (Caroline Dionne); ses nièces: Catherine-Ève Morency (Jean-Thomas Bilodeau) et Marianne Morency (Nicolas Cabana). Elle laisse également dans le deuil Sylvie Trudel (feu Jacques Blais), ainsi que ses cousins, cousines et nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Jardins du Haut-St-Laurent pour sa bienveillance et les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, à la Fondation des Jardins du Haut-St-Laurent ou à Baluchon Alzheimer Québec. Des formulaires seront disponibles sur place.