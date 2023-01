AUDET, Madeleine



À l'IUCPQ, le 30 décembre 2022, à l'âge de 75 ans, est décédée dame Madeleine Audet, épouse de feu monsieur Réjean Perron, fille de feu monsieur Hervé Audet et de feu dame Cécile Tessier. Elle demeurait à Saint-Alban. La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Alban,à compter de 9h30, suivi d'L'inhumation suivra ultérieurement. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Audet laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Pierre-Paul (Carmen Marcotte), feu Annette (François Marcotte), feu Armand (Lyne Genest), feu Marie-France (feu Jacques Tessier), Martine (Donald Audet), Monique (feu Marcel Proulx), Conrad (Julie Richard) et Sylvie Grenon; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Perron; ses filleules : Josée, Nadine et Brigitte ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses parents, son époux Réjean et son fils Jacky.La famille tient à remercier spécialement Sylvie Grenon pour toute l'aide apportée. Elle désire aussi remercier Sylvie Naud, Lisette Beaulieu et le personnel du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec https://poumonquebec.ca/ Des formulaires seront disponibles à l'église.