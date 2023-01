DESCHÊNES, Céline



À la Maison des soins palliatifs du Littoral, le 17 janvier 2023 à l'âge de 75 ans et 5 mois, est décédé madame Céline Deschênes. Épouse de feu monsieur Jean-Yves Couture. Elle était la fille de feu monsieur Émile Deschênes et de feu dame Simone Couture. Elle demeurait à Beaumont. La famille recevra les condoléances de 13 h à 14 h 30,Elle laisse dans le deuil ses enfants: Nathalie (Denis Nadon), Alain, Lucie (François Cayer, sa fille Emmy) ainsi que sa petite-fille: Laurence Noël. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: Monique (feu Rosario Gagnon), feu Gilles (Thérèse Plante), Jean-Guy (Françoise Lamontagne), feu Lise Deschênes. Sont également affectés par son départ ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Couture: Micheline (feu Pierre Carrier, Daniel Leblanc), Ginette (feu Clément Lessard), Michel (Nicole Décarie), Francine (Russell Boutin), Steve (Suzanne Béliveau), ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don adressé à la Maison de soins palliatifs du Littoral au https://www.mspdulittoral.com/donner/ ou à l'adresse suivante : 5445, rue Saint-Louis, 2e étage. Lévis, QC G6V 4G945La famille tient à dire un immense merci au personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Particulièrement ceux du 2ème étage en endoscopie et ceux du cinquième étage pour les bons soins prodigués. Une mention spéciale à son gastroentérologue Dr Pascal Robichaud. Une pensée chaleureuse pour les membres du personnel de la Maison des soins palliatifs du Littoral qui ont accompagné Mme Deschênes dans ses derniers moments.