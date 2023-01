COLLIN, Stevens



À l'I.U.C.P.Q., le 24 décembre 2022, à l'âge de 57 ans, est décédé monsieur Stevens Collin, conjoint de madame France de la Durantaye, fils de feu Jean-Paul Collin et de feu Gemma Bolduc. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe France; ses enfants : Alex (Joëlle), Carol-Ann (Ludovyk) et Emeely; ses petits-enfants : Matthys, Zackary et Léa-May; ses sœurs : Johanne (Jacques) et feu Nancy; ses beaux-frères de la famille de la Durantaye : Pierre et Alain (Micheline); plusieurs neveux, nièces, tantes, oncles, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s; ses collègues de travail de Sécurité Euréka : Stéphane, Claude, Benoît et Jean-Marc ainsi que tout le personnel qu'il côtoyait de Labrie Enviroquip. Un merci spécial à Maude et à Marie-Andrée pour leur assistance lors de ce tragique événement. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'I.U.C.P.Q. pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'I.U.C.P.Q., 2700 chem. des Quatre-Bourgeois, Québec, QC G1V 0B8, Tél. : (418) 656-4999, www.fondation-iucpq.org