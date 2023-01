MARTEL, Marie-Paule Fortin



Au Centre d'Hébergement Côté-Jardin, le 13 janvier 2023, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Marie-Paule Fortin, épouse de feu monsieur Fernand Martel. Elle était la fille de feu madame Eva Bouchard et de feu monsieur Joseph Fortin. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de Saint-Ignace-de-Loyola. Madame laisse dans le deuil ses enfants : Alain (Anne Levesque), Daniel (Lise Pilote) et Richard (Johanne Boisvert) ; son petit-fils François ; son beau-frère Charles Jolin (feu Micheline Fortin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s, tout particulièrement sa grande amie Édith Croteau Villeneuve et Normande Martel. Elle était également la sœur de feu : Evelyne (feu Charles-Aimé Boutet), Paul-Henri (Étiennette Lemelin), Gérard et Jean-Charles Fortin et la belle-soeur de feu : Charles-Eugène Martel (Jeanne D'Arc Pelletier), Jeannette Martel (feu Camil Fiset) et Thérèse Martel. Un remerciement spécial au personnel du 3ème Coté-Montagne du Centre D'Hébergement Côté-Jardin tout spécialement au Dre Marie-France Beaudet et son équipe pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Maison des Greffés Lina Cyr 1989, rue Sherbrooke Est Montréal, Québec H2K 1B8 Canada Tel. 514-527-8661 https://maisondesgreffes.com/faire-un-don/