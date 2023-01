CORRIVEAU, André



À son domicile, le 11 janvier 2023, à l'âge de 83 ans et 2 mois, est décédé monsieur André Corriveau, fils de feu madame Anna Langlois et de feu monsieur Léger Corriveau. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement en toute intimité. Il laisse dans le deuil ses enfants : Éric (Louis-Philippe Beaudet), Jocelyn, Pascale Roy (René Bêty); son petit-fils Antoine Bêty; ses frères et sœurs : Micheline (feu Gaston Lemieux), Ghyslaine (feu Roland Hins), Lucille (feu Jean-Yves Desrosiers, feu Roger Guillemette) et Michel; sa belle-soeur Aliette Godbout, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Outre ses parents, il est allé rejoindre ses frères Gaston et Marcel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer. 2375, avenue de Vitré, Québec, Québec Téléphone : 418 657-5334 Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.