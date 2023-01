MC CARTHY, Claudette Lagacé



Toujours animée de sa joie de vivre, de sa bonté et de sa générosité, est décédée paisiblement le 14 janvier 2023, Madame Claudette Lagacé Mc Carthy, à l'âge de 80 ans. Fille de feu Étienne Lagacé et de feu Lucienne Dorion, elle était l'épouse de feu Jean Mc Carthy. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Kaven (Marie-Pierre Normand) et Mary-Lou (Philippe Couture), ses frères et sœurs : Andrée Lagacé (feu Arnold Whittington), Diane Lagacé (Michel Bergeron), Serge Lagacé (Jocelyne Babin) et Francyne Lagacé (feu André Racicot). Elle était la belle-soeur de feu Jacques-Yvon Mc Carthy (Diane Huot). Elle laisse également dans le deuil son filleul : Dave Whittington ainsi que plusieurs autres neveux, nièces et ami(e)s. Sincères remerciements aux amis(es) qui ont fait preuve de bienveillance à son endroit au cours des derniers mois. La famille recevra les condoléances au complexede 11h à 13h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire, à l'image de Claudette, par un don à tout organisme qui prend soin des gens vulnérables.