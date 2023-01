Carnaval de Québec: des défilés «rythmés» et «dansants»

Le Carnaval de Québec promet deux soirées «festives», «rythmées» et «dansantes» pour le grand retour de ses Défilés de nuit, après deux années d’absence.

À une semaine du coup d’envoi de la 69e édition du Carnaval, les équipes de l’atelier sont à mettre la touche finale aux différents tableaux de ses deux rendez-vous fort attendus du samedi, qu’il n’avait pas été possible de présenter durant la pandémie.

Photo Pascal Huot

Nouveauté cette année, les organisateurs veulent faire durer le plaisir bien après le passage de chars allégoriques, lors d’après-défilés qui se voudront «endiablés».

Limoilou

Le premier défilé, à saveur plus familiale, aura lieu le samedi 4 février à 17 h 30 sur la 3e Avenue. Il s’agit d’un retour de la parade en basse-ville, et d’une première présence depuis fort longtemps à Limoilou.

Les 300 artistes s’élanceront à partir de la 1re Rue pour finir leur prestation à la hauteur de la 18e Rue, une heure plus tard. Le public aura droit à un spectacle d’une durée approximative de 35 minutes.

Puis, l’artère commerciale va s’animer avec de la musique et de l’animation jusqu’à 23 h, avec la participation des marchands locaux.

L’artiste de Québec Millimetrik offrira une prestation entre les 10e et 11e rues à partir d’un autobus transformé en scène de spectacle, tandis que le Cirque Kikasse aura sa propre terrasse.

Grande-Allée

Le deuxième défilé commencera un peu plus tard, soit à 19 h sur la Grande Allée, à la hauteur de l’avenue des Érables.

DIDIER DEBUSSCHERE/JOURNAL DE QUEBEC

Dès sa clôture, les festivaliers pourront participer à l’après-défilé «caliente» sous le dôme du Palais de Bonhomme, avec en tête d’affiche la vedette internationale Alex Sensation.

RENÉ LECLERC/Agence QMI

Le Carnaval présente le tout comme étant «la plus grande fiesta hivernale».

Originaire de Colombie et basé à New York, le DJ Alex Sensation se spécialise dans la musique urbaine latine et compte près de 2 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify.

Les défilés du Carnaval de Québec en chiffres