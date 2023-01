MARCOUX, Lucien



À la Maison Michel-Sarrazin, le 18 janvier 2023, à l'âge de 76 ans est décédé monsieur Lucien Marcoux, époux de madame Hélène Vigneault, fils de feu Auguste Marcoux et de feu Marie-Jeanne Côté. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Nicolas. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Jean-François (Sophie) et Patrick (Marie-Claude); ses petits-enfants: Elizabeth, Alexandra, Charles-Auguste, Gabrielle, Laurence et Julia; ainsi que plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe de neurologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, l'équipe du CLSC de Saint-Romuald et l'équipe de la Maison Michel-Sarrazin, plus précisément l'infirmier Bernard Perree, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. L'envoi de fleurs peut être compensé par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin. La famille vous accueillera auà compter de 12 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le vendredi 3 février à 15h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".