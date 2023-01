HUOT, Nicole



À la douce mémoire de Nicole Huot Gagnon qui nous a quittés le 20 décembre 2022 à l'âge de 78 ans. Fille de feu dame Yvette Bernard et de feu monsieur Herney Huot, elle laisse dans le deuil son époux Camille Gagnon; ses deux filles : Nathalie (Daniel Bergeron) et Michèle (Stéphane Morin); ses petits-enfants : David (Sarah), Samuel (Jessica) et Amélie (Ismaël). Elle laisse également dans le deuil son frère Réjean Huot (Muriel) ainsi que sa belle-famille : Florent (Pauline), Ginette (Gaétan), Line (Pierre) et Denis (Sonia) ainsi que plusieurs neveux, nièces et des amis chers. Elle est allée rejoindre sa mère, son père, ses frères : Réal et Michel ainsi que ses beaux-parents : (Gérard et Marie-Anne), ses beaux-frères et belles-sœurs : Louisette, Gaston, Carol et Francine. Son désir de construire sa vie telle qu'elle la concevait fût exaucé. À travers son emploi qui la passionnait à la ville de Québec et dans son rôle d'épouse, de mère et d'amie, elle a su être une femme toujours souriante, aimante, bienveillante, avant-gardiste et indépendante. Merci pour vos attentions soutenues et affectueuses. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, à lade 9 h à 11 h 30.L'inhumation des cendres aura lieu ultérieurement au printemps 2023 au cimetière St-Jean de l'Île d'Orléans.