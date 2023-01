C’est le temps de quitter

Photo fournie par L’Ambassadeur

Voilà les paroles de Carole Audet (photo), propriétaire de la boutique L’Ambassadeur des Galeries de la Chaudière de Sainte-Marie-de-Beauce, qui fermera définitivement ses portes le 29 janvier, et ce après 34 ans. Carole avait sa boutique, à l’origine, située à Saint-Joseph-de-Beauce, en 1989 pour la déménager par la suite en l’an 2000 à Sainte-Marie. Cette mercerie pour hommes est connue et reconnue à travers toute la Beauce. Carole veut remercier ses enfants, ses employés, ses clients qui sont devenus des amis. « Je rentre dans mes terres auprès de ma famille », dit-elle en conclusion.

Un défi sportif pour une bonne cause

Le 1er TriaDon Michel-Sarrazin, nouvel événement-bénéfice de nature sportive, se tiendra au Centre de glaces Intact Assurance, le samedi 11 février au profit de la Fondation Michel-Sarrazin. Le défi consiste à relever un défi individuel ou en équipe, en marchant, courant ou patinant pour soutenir les personnes atteintes de cancer incurable et leurs proches. L’argent amassé lors du TriaDon servira au financement de l’œuvre Michel-Sarrazin, qui repose à 60 % sur les dons de la communauté. En solo ou en équipe, toutes les personnes intéressées à s’inscrire au TriaDon peuvent le faire en ligne, via le triadon.ca. Sur la photo, les deux porte-parole du TriaDon, Nathan Meilleur, animateur à la radio WKND 91,9, maintenant en rémission d’un cancer, et Virginie Gagnon, animatrice à TVA.

Prix Fernand Houle

L’Association des constructeurs de routes et grands travaux du Québec (ACRGTQ) a profité de la tenue de son 79e congrès annuel récemment à Québec pour procéder à la remise de son prix Fernand-Houle qui rend hommage à un entrepreneur qui s’est démarqué par un parcours entrepreneurial inspirant, une réalisation ou une carrière impressionnante dans le domaine du génie civil et de la voirie, et en reconnaissance pour sa contribution à son industrie. Le prix Fernand-Houle 2022 a été remis à Denis Turgeon, président, directeur général de CRT (Roger Turgeon Construction) de Lévis. Détenteur d’un baccalauréat en génie civil, Denis Turgeon est motivé par le désir de relever constamment de nouveaux défis. Le jeune ingénieur civil âgé alors de 27 ans s’investit totalement dans l’entreprise familiale qu’il acquiert avec son frère cadet, en vue d’en faire une compagnie capable d’exécuter tous les travaux de génie civil. Aujourd’hui, CRT Construction, fondé en 1966, a acquis un savoir-faire et une expertise de pointe lui permettant de figurer parmi les grands joueurs de la construction au Québec. Sur la photo, à gauche, Denis Turgeon en compagnie de Steeve Gonthier, président du CA de l’ACRGTQ.

Anniversaires

Wayne Gretzky (photo), qui a joué 20 saisons dans la LNH (Oilers, Kings, Blues et Rangers), et qui détient plusieurs records, dont celui du joueur qui a marqué le plus de buts (894) dans l’histoire du circuit et qui a terminé avec un total de 2857 points. « The Great One » a 62 ans aujourd’hui... Louis Leblanc, ex- joueur de la LNH (1er choix des Canadiens en 2009), 32 ans... Vince Carter, joueur de basketball retraité après une carrière de 22 ans dans la NBA, 46 ans... Ellen DeGeneres, comédienne, actrice et animatrice de télé (Ellen), 65 ans... Michel Sardou, chanteur français (Les Vieux Mariés) 76 ans...

Disparus

Le 26 janvier 2020 : Kobe Bryant (photo) 41 ans, joueur légendaire de basketball qui a connu une carrière de vingt saisons dans la NBA, toutes disputées avec les Lakers de Los Angeles... 2020 : Michou (Michel Georges Alfred Catty), 88 ans, directeur de cabaret français... 2019. Michel Legrand, 86 ans, célèbre créateur des thèmes des films Les Parapluies de Cherbourg et Les Demoiselles de Rochefort... 2019 : Gérard « Gerry » Plamondon, 95 ans, dernier survivant parmi l’équipe du Canadien ayant gagné la coupe Stanley en 1946... 2017 : Raynald Guay, 83 ans, député de Lévis au sein du parti libéral du Canada, de 1963 à 1980... 2017 : Mike Connors, 91 ans, alias Joe Mannix dans la série américaine Mannix... 2017. Jacques Bourgault, 77 ans, sculpteur de St-Jean-Port-Joli... 2016 : Roger Samson, 73 ans, président fondateur du Manic de Montréal, l’ancêtre de l’Impact... 2012 : Paul-André Asselin, 88 ans, pianiste, compositeur et musicographe... 2011 : Gladys Horton, 65 ans, chanteuse américaine cofondatrice et leader vocal du groupe féminin The Marvelettes... 2007 : Lorne « Gump » Worsley, 77 ans, gardien de but qui a disputé 21 saisons dans la LNH... 2008 : Christian Brando, 49 ans, le fils de l’acteur de légende Marlon Brando... 1993 : Jeanne Sauvé, 70 ans, 23e gouverneure générale du Canada, première femme à occuper ce poste.