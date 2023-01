CF Montréal: Joaquin Torres quitte pour Philadelphie

Le CF Montréal a échangé jeudi le milieu de terrain Joaquin Torres à l’Union de Philadelphie en retour d’un montant d’allocation générale pouvant aller jusqu’à 800 000 $.

La nouvelle est peu surprenante, car l’informateur du site de la Major League Soccer (MLS) Tom Bogert, a évoqué cette possibilité au début de la semaine. D’ailleurs, Torres était absent des entraînements du CF Montréal.

«Je tiens à remercier Joaquín pour sa contribution lors des deux dernières saisons avec nous à Montréal, a déclaré le vice-président et chef de la direction sportive du CF Montréal, Olivier Renard, par voie de communiqué. On lui souhaite la meilleure des chances pour la suite de sa carrière.»

Ainsi, Montréal recevra un montant d’allocation générale de 250 000 $ en 2023 et une somme identique l’année prochaine, ainsi qu’un total conditionnel pouvant aller jusqu’à 300 000 $ selon les performances de Torres.

Le joueur de 25 ans s'est joint au Bleu-Blanc-Noir en février 2021 en prêt du club argentin Newell’s Old Boys, avant de signer un contrat avec le club montréalais en octobre de la même année. En deux saisons à Montréal, il a inscrit sept buts et 12 mentions d’aide, disputant 55 matchs, incluant 37 titularisations, et 3201 minutes de jeu.