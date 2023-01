COVID-19: la baisse des hospitalisations se poursuit

Les hospitalisations de patients atteints de la COVID-19 ont poursuivi leur baisse au cours des dernières 24 heures, selon le dernier bilan de Santé Québec.

Le nombre de Québécois qui occupent un lit d’hôpital est en diminution depuis le 8 janvier dernier. Jeudi, ils étaient 1631 à être hospitalisés, dont 512 en raison de la COVID-19, soit une baisse de 57 par rapport à la veille. Parmi ces personnes, 35 se trouvent aux soins intensifs (-1).

La province a également ajouté 19 décès liés au virus, dont un qui est survenu dans la dernière journée, cinq survenus il y a entre deux et sept jours, et 13 il y a plus d’une semaine.

Dans les centres de dépistages, 505 nouvelles infections ont été détectées, et 33 tests rapides positifs ont été déclarés sur la plateforme du gouvernement dans la journée de mercredi.

De plus, 2085 travailleurs sont absents en raison de la COVID-19 que ce soit pour un retrait préventif, un isolement ou une attente de résultats.