OUELLET, Pierrette



Au Centre d'hébergement de Sainte-Perpétue, le 20 janvier 2023, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Pierrette Ouellet. Fille de feu dame Irène Gagnon et de feu monsieur Edgard Ouellet, elle demeurait à Sainte-Perpétue. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gérard, Johanne (Christopher Bever), Mario (Diane Boulais), Andrée (Yvon Clavelle), Serge (Sylvie Fontaine), Manon, Vicky (Bob Manley); leur père feu Maurice Joncas; ses petits-enfants : Raymond et Mélanie Joncas, Michelle Joncas-Bever, Jason, Éric, Jasmine et Vincent Joncas, Jonathan Clavelle, Steve et Audrey Joncas, Lucas et Bryan Pellerin; leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants : Kaylee, Raiden, Maya, Jessie, Bailey, Billy, Matt, Jake, Thomas, Raphaël, Edouard, Maëlan, Jaymie, Charlie, Noah, Maëlie, Gabriel. Elle était la sœur de : Mariette, feu André, feu Donald, Anne-Marie (feu Jean-Guy Daigle - feu Réal Perrier), Lisette, Clémence (Fernand Gaudreau), Anne-Eva (Jacques Blanchet), Gérard (feu Claudette Dubé), Antoinette (feu Lucien Bolduc). Sont aussi affectés par son départ les membres de la famille Joncas, de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciement sont adressés à l'ensemble du personnel du Centre d'hébergement de Sainte-Perpétue pour les excellents soins et leur accompagnement humain rempli de douceur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3. www.cancer.ca Les membres de sa famille vous accueilleront aujour de la célébration à compter de 12h.Ses cendres seront par la suite déposées au cimetière paroissial de Tourville. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire