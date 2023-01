RENAUD, Jocelyn



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 13 janvier 2023 à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jocelyn Renaud, époux de dame Éliane Crépeault. Il était le fils de feu monsieur Lee Renaud et de feu dame Aurette Rancourt. Il demeurait à Saint-Joachim.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure avant la cérémonie, soit de 10h à 11h. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial sous la direction desIl laisse dans le deuil, outre son épouse Éliane, ses enfants : Barbara (Alain Bélanger), Stéphane (Charlaine Têtu) et Steve; ses petits-enfants : Maxime (Laurie Lachance), Samuël (Lisanne Blouin), Alexandre (Caroline Gauthier), Roxanne (Christopher Bilodeau), Mathieu (Jitalee Lavoie), Stécy, Loïk et les enfants de Charlaine, Franches Ka et Marshall; ses deux arrière-petits-enfants Lexie et Mia; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Jacques (Georgette Laurent), feu Marie-Andrée (Maurice Gosselin), Gaétan (feu Michelle Gosselin), Gaétane, Lyne (Jean Bouchard), Claude (Hélène Saillant), Marlène, Marc et Nancy (Daniel Duchesne); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Crépeault : feu Yvon (Yvonne Labrecque), Thérèse (feu Laurent Roberge), Diane (Michel Labrecque), Martine, Denis (Carole Coulombe) et Anne-Marie (Michel Godbout). Il quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es), tout particulièrement Diane et Normand Tremblay que la famille remercie très sincèrement pour leur présence et leur soutien.